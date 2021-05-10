Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 10 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 10 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

10 MAYIS İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Erenköy Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.05.2021 09:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.5.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Gazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.05.2021 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 10 MAYIS 2021



