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DHA

Şişli'de rezidanstan çıkan üç Libyalı, maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. DHA'nın haberine göre saldırıda iki kişi yaralanırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 6 Haziran Salı Günü saat 19.00 sıralarında Bomonti'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Libya uyruklu üç kişi kaldıkları rezidanstan çıktıkları sırada arkalarından gelen yüzleri maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda bir kişi son anda kaçarken Reca Muhammed ile Adel Muhammed ayaklarından yaralandı.

Yüzleri maskeli saldırganlar hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İki yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırıda kullanılan silahta susturucu olduğu öğrenildi.