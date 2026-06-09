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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

        İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

        İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yaptığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 07:35 Güncelleme:
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        DEAŞ operasyonu: 13 zanlı yakalandı

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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