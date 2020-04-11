AA

İstanbul'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor. İETT'den yapılan açıklamaya göre otobüsler, sabah 07.00 ile 09.30 saatleri arasında, akşam 17.00 ile 19.00 saatleri arasında belirlenen kalkış noktalarından hizmet verecek.

Metrobüs hattında ise sabah 06.00 ile 09.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında seferler sürdürülecek. AA'nın haberine göre; şehir hatları vapurlarının ise sabah ve akşam belirlenen saatlerde seferlerine devam edeceği öğrenildi.

METRO SEFERLERİ YAPILAMAYACAK

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında İstanbul’da 11-12 Nisan tarihlerinde metro seferlerinin yapılmayacağı öğrenildi.

İBB yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilan edilen sokağa çıkma yasağından dolayı 11-12 Nisan tarihlerinde hatlarımızda sefer yapılmayacaktır. 13 Nisan Pazartesi günü itibariyle seferlerimiz normal tarifeye uygun devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.