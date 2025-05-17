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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

        İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB trafik yoğunluk haritasına göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:29 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:29
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        İstanbul'da yağmur etkisi! Yüzde 74
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        İstanbul'un bazı bölgelerinde görülen yağışlar nedeniyle kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar çıktı.

        Kentin bazı bölgelerinde gün içinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerliyor.

        Basın Ekspres Yolu Güneşli ayrımı ve D-100 kara yolunda görülen trafik yoğunluğu, Haliç ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

        Edirne istikametinde ise Şişli, Zeytinburnu, Bahçelievler, Avcılar ile Beylikdüzü'nde araçlar trafikte güçlükle ilerliyor. D-100 kara yolundaki yoğunluktan dolayı sürücüler ara sokakları kullanıyor.

        TEM Otoyolu'nda, Gaziosmanpaşa ile Kağıthane'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu gözlemleniyor.

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        Ana arterler üzerindeki trafik kazaları da yağışlar nedeniyle aksayan trafik yoğunluğunu artırıyor.

        TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'ndeki trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

        İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar çıktı.

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