        Son dakika: İstanbul'da yeni yıl sakinliği

        İstanbul'da yeni yıl sakinliği

        İstanbul'da yeni yılın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafikte sakinlik yaşanıyor. İBB Cep Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu, 09.20 itibarıyla yüzde 31 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 09:45 Güncelleme: 02.01.2026 - 09:45
        İstanbul'da yeni yıl sakinliği
        İstanbul'da kar ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime bazı ilçelerde ara verilmesi sebebiyle yeni yılın ilk, haftanın ise son iş gününde trafikte sakinlik yaşanıyor.

        AA'da yer alan habere göre kentte kar yağışının ardından bazı bölgelerde oluşan buzlanma yüzünden 5 ilçede eğitime bir gün süreyle ara verilmesinin de etkisiyle haftanın son iş günü sabah saatlerinde rutin olan trafik yoğunluğu bugün görülmüyor.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Avcılar ile Küçükçekmece arası Topkapı istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        TEM Otoyolu Ankara istikametinde Avcılar gişelerinden Mahmutbey gişelerine kadar yer yer ulaşımda aksama oluyor, Basın Ekspres Caddesi'nde ise trafik iki yönlü yoğun akıcı seyrediyor.

        Anadolu Yakası'ndaki D-100 kara yolu Edirne istikametinde Pendik, Maltepe ve Ataşehir mevkilerinde trafikte akıcı yoğunluk sürüyor.

        TEM Otoyolu'nun Ataşehir ve Ümraniye kesiminde de yoğunluk görülüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki yoğunluk, Üsküdar'dan başlayıp köprü girişine kadar devam ediyor.

        Ayrıca, kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanmaya karşı sürücülerin kontrollü ilerlemesi, kaldırımlardaki buzlanmalar nedeniyle de vatandaşların dikkatlice yürümesi dikkati çekti.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu, 09.20 itibarıyla yüzde 31 olarak ölçüldü.

