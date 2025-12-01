Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul haberleri Arnavutköy'de korkutan yangın! 1 ölü | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de korkutan yangın! 1 ölü

        Arnavutköy'de bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken içeride mahsur kalan 68 yaşındaki Turhan Çanta hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:44 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:44
        Korkutan yangın! 1 ölü
        Arnavutköy'de bir barakada çıkan henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın Yangın kısa sürede söndürülürken içeride mahsur kalan Turhan Çanta (68) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre yangın; öğle saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir barakada çıktı.

        NEDENİ BİLİNMEYEN ALEVLER BARAKAYI SARDI

        Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek barakayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Turhan Çanta, hayatını kaybetti.
        Turhan Çanta, hayatını kaybetti.
        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında içeride mahsur kalan Turhan Çanta'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        SOBAYI TUTUŞTURMAYA ÇALIŞIRKEN OLDU İDDİASI

        İddiaya göre barakada yalnız yaşayan Çanta'nın sobayı tutuşturmaya çalıştığı sırada alevlerin hızla büyüdüğü öğrenildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Turhan Çanta'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        "BİZ GÖRDÜĞÜMÜZDE ALEVLER YÜKSELMİŞTİ"

        Yangını gören mahalle sakini, "Ben çöp atmaya gelmiştim. Duman çıktığını gördüm. Turhan amcaya bağırdım, ismi Turhan'dı rahmetlinin. Biz alevlere müdahale edemedik, benim astımım var. İçeriye biraz girdim ama geri döndüm. Biz gördüğümüzde alevler aşırı yükselmişti. Turhan amca yalnız yaşıyordu. Biz gördüğümüzde tutuşmuştu ev. Ben komşuma haber verdim 'itfaiyeyi ara' diye" diye konuştu.

        #Son dakika haberler
        #Arnavutköy
