        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul haberleri: Kamyonet karlı yokuştan kaydı... Çocuklara çarptı! | Son dakika haberleri

        Kayan kamyonet iki kardeşi yaraladı

        Kağıthane'de karlı yolda kontrolden çıkan kamyonet, sokakta kartopu oynayan iki kardeşe çarptı. Kazada yaralanan çocuklar hastaneye kaldırılırken, kamyonet park halindeki bir araca ve doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Olayın ardından sürücü kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 17:43 Güncelleme: 01.01.2026 - 17:46
        Kamyonet karlı yokuştan kaydı... Çocuklara çarptı!
        Kağıthane’de yokuştan kayan kamyonet, kartopu oynayan 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yol kenarına savrulurken, kamyonet ise park halindeki bir araca ve doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Kazanın ardından şoför olay yerinden kaçarken, çocuklar ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay; saat 14.15 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden bastıran kar yağışı sonrası, kamyonetin şoförü yokuştan inmek istedi.

        KAMYONET KONTROLDEN ÇIKTI

        Ancak bir süre sonra kamyonet, şoförün kontrolünden çıktı.

        KARTOPU OYNAYAN İKİ KARDEŞE ÇARPTI

        Karlı yolda kaymaya başlayan araç, sokakta kartopu oynayan F.Z.E (10) ve kardeşi Ö.H.E.’ye (8) çarptı.

        İKİ KARDEŞ YARALANDI

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralandı.

        DOĞALGAZ KUTUSUNA ÇARPARAK DURABİLDİ

        Araç ise doğalgaz kutusuna ve park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kazanın ardından araçtan inen şoför olay yerinden kaçtı.

        İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı çocuklar ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        "ÇOCUKLAR ARABANIN ALTINA GİRMİŞ"

        Olayla ilgili konuşan Mirza Ahmet Karakaş, "Araba yukarıdan geliyormuş çocuklar da kayıyormuş. 2 çocuk. Sonra çocuklar arabanın altına girmiş. Durumları iyi. Şu anda araba galiba sıkıştı. Oradan da arabayı kaldırmaya çalışıyorlar" dedi.

        DOĞLAGAZ KUTUSU KIRILDI

        Diğer yandan olayın ardından polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazaya karışan araçlar ise trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Doğalgaz kutusu kaza nedeniyle hasar görürken, ekipleri gazı kesip çalışma başlattı.

        Motosikletlinin çarptığı yaya hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada

        Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletlinin çarptığı yaya kadın hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)  

        #istanbul
        #Son dakika haberler
