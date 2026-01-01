Kayan kamyonet iki kardeşi yaraladı
Kağıthane'de karlı yolda kontrolden çıkan kamyonet, sokakta kartopu oynayan iki kardeşe çarptı. Kazada yaralanan çocuklar hastaneye kaldırılırken, kamyonet park halindeki bir araca ve doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Olayın ardından sürücü kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kağıthane’de yokuştan kayan kamyonet, kartopu oynayan 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yol kenarına savrulurken, kamyonet ise park halindeki bir araca ve doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Kazanın ardından şoför olay yerinden kaçarken, çocuklar ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre olay; saat 14.15 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden bastıran kar yağışı sonrası, kamyonetin şoförü yokuştan inmek istedi.
KAMYONET KONTROLDEN ÇIKTI
Ancak bir süre sonra kamyonet, şoförün kontrolünden çıktı.
KARTOPU OYNAYAN İKİ KARDEŞE ÇARPTI
Karlı yolda kaymaya başlayan araç, sokakta kartopu oynayan F.Z.E (10) ve kardeşi Ö.H.E.’ye (8) çarptı.
İKİ KARDEŞ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralandı.
DOĞALGAZ KUTUSUNA ÇARPARAK DURABİLDİ
Araç ise doğalgaz kutusuna ve park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kazanın ardından araçtan inen şoför olay yerinden kaçtı.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı çocuklar ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
"ÇOCUKLAR ARABANIN ALTINA GİRMİŞ"
Olayla ilgili konuşan Mirza Ahmet Karakaş, "Araba yukarıdan geliyormuş çocuklar da kayıyormuş. 2 çocuk. Sonra çocuklar arabanın altına girmiş. Durumları iyi. Şu anda araba galiba sıkıştı. Oradan da arabayı kaldırmaya çalışıyorlar" dedi.
DOĞLAGAZ KUTUSU KIRILDI
Diğer yandan olayın ardından polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazaya karışan araçlar ise trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Doğalgaz kutusu kaza nedeniyle hasar görürken, ekipleri gazı kesip çalışma başlattı.