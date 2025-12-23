Pendik’te park halindeki otomobilde çıkan yangın, kafe olarak işletilen 3 katlı ahşap binaya sıçradı. Kısa sürede tüm binayı ve iki aracı saran yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kafenin bitişiğindeki binada mahsur kalan bir kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Ahşap bina ve araçların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA'nın haberine göre yangın, saat 11.00 sıralarında İstanbul'un Pendik ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre; otomobilde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 3 katlı ahşap binaya ve arkasında park halinde bulunan başka bir otomobile sıçradı. Alevlerin tüm binayı sarması üzerine çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağı emniyet şeridiyle kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

REKLAM

BİR KİŞİ MAHSUR KALDI

Alevlerin sardığı ahşap binanın yanındaki 2 katlı binada mahsur kalan bir kişi, balkona uzatılan merdiven yardımıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kişinin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.