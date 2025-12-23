Pendik'te korkutan otomobil yangını... 1 kişi mahsur kaldı!
Pendik’te park halindeki otomobilde çıkan yangın, kafe olarak işletilen 3 katlı ahşap binaya sıçradı. Kısa sürede tüm binayı ve iki aracı saran yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kafenin bitişiğindeki binada mahsur kalan bir kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Ahşap bina ve araçların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DHA'nın haberine göre yangın, saat 11.00 sıralarında İstanbul'un Pendik ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre; otomobilde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 3 katlı ahşap binaya ve arkasında park halinde bulunan başka bir otomobile sıçradı. Alevlerin tüm binayı sarması üzerine çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağı emniyet şeridiyle kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
BİR KİŞİ MAHSUR KALDI
Alevlerin sardığı ahşap binanın yanındaki 2 katlı binada mahsur kalan bir kişi, balkona uzatılan merdiven yardımıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kişinin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.
1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında bina ve otomobiller kullanılamaz hale geldi.
O ANLAR KAMERADA!
Yangın sırasında sokakta yaşanan panik anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
"SÖNDÜRME İMKANIMIZ YOKTU"
Görgü tanığı Mutlu Topkara, “İlk olarak aracın yandığını gördük, bunun üzerine dışarı çıktık. Araç gazlı olduğu için küçük patlamalar meydana geldi. Söndürme imkanımız yoktu. Alevler, yan tarafta yarın açılması planlanan arkadaşımızın kafesine sıçradı. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Dükkanlar kullanılamaz hale geldi. İtfaiyeye de biz haber verdik" dedi.