İstanbul Havalimanı'nda talihsiz kaza

İstanbul Havalimanı'nda 8.45'te Ankara seferini yapmaya hazırlanan THY'ye ait Sümela isimli Boeing 737 tipi uçağın kanadı taksi sırasında elektrik direğine çarptı. Talihsiz kaza nedeniyle sefer iptal oldu.
"Push-back" aracıyla parka çekilen uçağın kanadında hasar meydana gelirken yolcular uçaktan indirildi. Yolcuların başka uçakla Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.Aynı uçakta bulunan teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu Twitter'dan uçağın fotoğrafını paylaştı.
Uçağın çarptığı elektrik direği... (Foto: @metebayrak Twitter)
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