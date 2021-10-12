İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu!
ABONE OL

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul merkezli FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında halen aktif görevde olan kamu personellerinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı

Son dakika: İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu!
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu!
0:00 / 0:00
AA

İstanbul merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 26'sı yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında, itirafçı olan örgüt üyelerinin beyanları bulunan 30 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında halen aktif görevde olan kamu personellerinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
GÜNDEM 6 partili sistem toplantısı ertelendi
Son dakika haberi 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu” başlatıldı! 386 şüpheli
GÜNDEM 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu” başlatıldı! ...
Polis Akademisi sözlü mülakat sonuçları açıklanıyor... pa.edu.tr'den POMEM sonuçlarını sorgula!
GÜNDEM Geri sayım! Gözler POMEM sonuçlarında...
DEAŞ OPERASYONU! Son dakika: DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı! - Haberler
GÜNDEM DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı!
Son dakika: 'Katil' bir ile daha sıçradı - Haberler
GÜNDEM 'Katil' bir ile daha sıçradı!
SON DAKİKA: Adana'da akılalmaz olay! Öldüren öz çekim! - Haberler
GÜNDEM Adana'da akılalmaz olay! Öldüren öz çekim!
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin CHP'ye katılıyor
GÜNDEM O belediye başkanı CHP'ye katılıyor
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, gök gürültülü sağanak geliyor
GÜNDEM Sıcaklıklar düşüyor, gök gürültülü sağanak geliyor
İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu
GÜNDEM İstanbul’da etkili sis
Eyüpsultan'da taksinin çarptığı at öldü; taksideki 2 kişi yaralandı
GÜNDEM Eyüpsultan'da taksinin çarptığı at öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.