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Son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları! İstanbul su kesintisi olan ilçeler neler? (23 Mart)

İstanbul su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ),23 Mart Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri İstanbullularla paylaştı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 23 Mart İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler... 23 Mart İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

Son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları! İstanbul su kesintisi olan ilçeler neler? (23 Mart)

İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 23 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Bahçelievler, Silivri'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 23 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

23 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.03.2021 08:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Akören Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.03.2021 09:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Yıldıztepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.03.2021 10:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

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