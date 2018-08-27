İstanbul'da bugün gün boyu parçalı bulutlu bir havanın hakim olması, saat 12.00'den 18.00'e kadar ise yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise öğle saatlerinde 31 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli, Muğla’nın iç kesimleri, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Bolu, Düzce, Konya'nın batı kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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