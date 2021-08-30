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Haberler Gündem SON DAKİKA! İstanbullular dikkat, yeni metro hattı geliyor İlk harcı döküldü - Haberler
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Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro hattının ilk harcı döküldü

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı’nın ilk harcı döküldü. Metro projesi tamamlandığında Esenyurt-Kabataş arasındaki 42.6 kilometrelik yol 67 dakikada geçilecek

SON DAKİKA! İstanbullular dikkat, yeni metro hattı geliyor İlk harcı döküldü - Haberler

30 Ağustos Zaferinin 99. yıl dönümünde Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro hattının ilk harcı döküldü. Tören metro hattının başlangıç noktası Bağcılar şantiyesinde düzenlendi.

Metro hattının harcını temele dökmeden önce konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul’a yeni bir metro hattının kazandırılmasında ilk adımı attığı için memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

5 İLÇEDEN GEÇECEK

İmamoğlu “Bu hat 3 milyon insanımızın yaşadığı 5 ilçeden geçecek. 18 kilometrelik hat, 11 istasyondan oluşacak” dedi. İmamoğlu konuşmasının devamında “Esenyurt meydandan bir Esenyurtlu vatandaşım, Mahmutbey'e 28 dakikada gelecek. Mecidiyeköy'e 60 dakikada gidecek. Kabataş'a 67 dakikada gidecek Bir uçtan bir uca, yani 43 kilometreyi 67 dakikada kat edebilecek. Günlük bir buçuk milyona yakın yolcuya bu hat hizmet etmiş olacak. İlk etapta Mahmutbey Kanuni Sultan Süleyman hattını yani 6 buçuk kilometre uzunluğundaki ve 5 istasyondan oluşan bölümünü inşallah 2024 yılında açacağız” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Ekrem İmamoğlu ve diğer protokol ilk harcı dökmek için inşaat alanına geçti. Butona basarak harcı döken İmamoğlu, sonrasında inşaattaki işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutladı.

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METROSUNUN DEVAMI OLACAK

Kabataş’a uzatma çalışmaları sürdürülen Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun devamı olacak proje tamamlandığında Kabataş’tan trene binen bir İstanbullu, Esenyurt’a kadar yolculuk yapma imkanına sahip olacak. Mahmutbey-Esenyurt Metrosu ile Kabataş-Mahmutbey Metrosu’nun Kabataş kısmı bittiğinde, Esenyurt Meydan-Mahmutbey arası yolculuk süresi 28 dakikaya düşecek. Esenyurt-Mecidiyeköy arası 60 dakika, Esenyurt-Kabataş arasındaki 42.6 kilometrelik yol ise 67 dakika sürecek. Hat tamamlandığında Esenyurt-Kabataş arasında günlük 1.4 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip olacak.

2024 YILINDA HİZMETE AÇILACAK

3,5 milyondan fazla nüfusa hizmet verecek olan 11 istasyonlu 18 kilometrelik hattın, ilk etapta 4 istasyon ve 7 km’lik ilk kısmı yapılacak. Mahmutbey - Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne kadar gidecek ilk etabın 2024 yılında hizmete alınması hedefleniyor.

Mahmutbey-Esenyurt Metrosu Kabataş-Mahmutbey Metrosu’nun Mahmutbey İstasyonundan başlayacak. Mehmet Akif, Halkalı Toplu Konut, Temapark, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, Tahtakale, Ispartakule, Bahçeşehir, Esenkent ve Ardıçlı’dan geçerek Esenyurt Meydan’a ulaşacak.

Hat Mahmutbey istasyonunda Kirazlı -Kayaşehir Metrosu ile Mehmet Akif istasyonunda Ataköy-İkitelli-Olimpiyatköy Metrosu ile Temapark istasyonunda ise Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı ile entegre olacak.

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