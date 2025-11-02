Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig İstanbulspor - Atko Grup Pendikspor: 0-0 - Futbol Haberleri

        İstanbulspor - Atko Grup Pendikspor: 0-0

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasındaki İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor karşılaşması 0-0 sona erdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2025 - 15:56 Güncelleme: 02.11.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da puanlar paylaşıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Gürcan Hasova, Kadir Beyaz, Ramazan Ufuk Avdaş

        İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 80 Yusuf Ali Özer), Ali Şahin Yılmaz, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Vorobjovas (Dk. 86 Cham), Mamadou (Dk. 80 Ömer Faruk Duymaz), Dijlan Aydın (Dk. 46 Krstovski), Loshaj, Emir Kaan Gültekin, Mustafa Sol (Dk. 46 Sambissa)

        Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe, Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Doğan, Hakan Yeşil (Dk. 90 Tarık Tekdal), Mesut Özdemir, Hamza Akman (Dk. 46 Berkay Sülüngöz), Bekir Karadeniz (Dk. 60 Sequeira), Denic (Dk. 77 Hüseyin Maldar), Clarke-Harris (Dk. 60 Thuram)

        Kırmızı kart: Dk. 27 Furkan Doğan (Atko Grup Pendikspor)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Özcan Şahan (İstanbulspor), Dk. 45+2 Soldo, Dk. 65 Thuram, Dk. 90+2 Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"