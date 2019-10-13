Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları, videoları, manipülasyon ve dezenformasyon için kullanma çabaları sürüyor.

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞIN GÖRÜNTÜ

AA'da yer alan habere göre sosyal medyada manipülatör bir hesap, Suriye iç savaşı sırasında Esad rejiminin bombalaması sonrasında Ağustos 2016’da bir kadın ve iki çocuk cesedinin görüldüğü videoyu paylaştı ve harekattan bir görüntüymüş gibi sunmaya çalıştı.

VURULAN TANK TSK'NIN ENVANTERİNDE YOK

Terör örgütü yanlısı başka bir hesap, Suriye iç savaşı sırasında 2012 yılında Esad Rejimi ordusuna ait Rus yapımı T-72 tanklarının patlatıldığı görüntüleri kullanarak harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtmak istedi. Bununla birlikte Rus yapımı T-72 tipi tankların TSK'nın envanterinde bulunmadığı bildirildi.

O GÖRÜNTÜ ÜÇ YIL ÖNCE HALEP'TE ÇEKİLDİ

Terör örgütü yanlıları, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2016 yılında Halep'te çekilmiş fotoğrafını da harekat sırasında görüntülenmiş gibi paylaşarak bu yönde algı oluşturmaya çalıştı.

TÜRKİYE'Yİ ZOR DURUMDA BIRAKMA GİRİŞİMİ

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada manipülasyon teşebbüsüyle harekat sırasında çekilmiş gibi gösterme çabaları sürüyor.

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