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İşte yakında beklenen hava değişimi! Yağışlı ve daha soğuk

Kış kuraklığının etkisini hissettiğimiz son haftaların ardından, yağışların ne zaman başlayacağı sorusu sorulmaya başlandı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ise yağışların haftaya başlayabileceğini kaleme alarak, "Neyse ki bu hafta sonu önce Avrupa, ardından gelecek hafta Salı-Çarşamba gibi Türkiye yağışlı ama daha soğuk günlere kavuşabilir, hava tahminleri haftaya kuraklık çeken ülkemizde kar ve yağmur vadediyor" dedi

Son dakika: İşte yakında beklenen hava değişimi!
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Türkiye'deki kış kuraklığı ile Avrupa'nın tarihin en sıcak Aralık ayını yaşamış olması arasında meteorolojik olarak güçlü bir ilişki var. Avrupa, hemen batısından yer alan İzlanda açıklarındaki basınç sisteminin güçlenmesi ve kuzeydeki soğuklara bir blokaj uygulaması ile yaz gibi sıcak günler yaşadı.

Polonya, Almanya (kuzeyi), Danimarka gibi bu tarihlerde sıfır derece civarında hava koşullarında olması normal kabul edilen ülkeler son günleri 20°C gibi yazın ölçtükleri (ki yazın bile yüksek sayılır) sıcaklıkları kış ortasında kaydettiler.

Fotoğraf: İHA

Neyse ki bu hafta sonu önce Avrupa, ardından gelecek hafta Salı-Çarşamba gibi Türkiye yağışlı ama daha soğuk günlere kavuşabilir, hava tahminleri haftaya kuraklık çeken ülkemizde kar ve yağmur vadediyor. 10 Ocak itibari ile Akdeniz ve kıyı Ege bu kez de kuvvetli sağanakların etkisine girerse sürpriz olmaz.

Büyük şehirlerde su tasarrufu yapmak şart oldu fakat kampanya başlatan yok!

Ev ve iş yerlerinde, İstanbul gibi haddinden kalabalık merkezlerde suyu en çok kullanan tüketiciler oluyor. Tarım evet temiz suyumuzun yüzde 70'ini kullanıyor ve asıl tüketici tarım faaliyetlerimiz fakat şehirlerde durum öyle değil. Barajların dayanmasını istiyorsak üstlerindeki yükten biraz almalıyız.

Fotoğraf: İHA

Gelecek hafta beklenen hava değişimi yaşanırsa hava kalitemiz de yükselecek, 10-12 gündür içinde olduğumuz sisli ve puslu hava herkesi rahatsız etti. İyi hafta sonları olsun.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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