İstinaftan Halit Ayar kararı! Onandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemYargıSon dakika: İstiklal Caddesi’nde mühendis Halit Ayar'ı öldüren sanıkların cezası onandı
ABONE OL

İstiklal Caddesi’nde mühendis Halit Ayar'ı öldüren sanıkların cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, İstiklal Caddesi’nde genç mühendis Halit Ayar’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl 3’er ay hapse mahkum edilen iki sanığın cezasını onadı.

Son dakika: İstiklal Caddesi’nde mühendis Halit Ayar'ı öldüren sanıkların cezası onandı
İstinaftan Halit Ayar kararı! Onandı!
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 23 yaşındaki genç mühendis Halit Ayar, 7 Eylül 2019 tarihinde İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile birlikteyken bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanarak tutuklanan sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "kasten öldürme", "nitelikli yağmaya teşebbüs" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 47 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 4 Eylül 2020 tarihinde karara bağlanmıştı. Mahkeme, sanıklar Emra Yaşar ile Erhan Kurdal'ı maktül Halit Ayar’a karşı "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etmişti. Heyet, her iki sanığı maktul Halit Ayar ve şikayetçiler Mustafa Sinan Nalçacı ile Tolga Ozan'a yönelik "birden fazla kişiyle gece vakti silahlı yağma" suçundan ayrı ayrı 9 yıl 9’ar ay olmak üzere toplam 29 yıl 3'er ay hapis cezası çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

KARAR İSTİNAF'A TAŞINDI

Davanın karara bağlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısı ile sanıkların avukatları istinaf dilekçesi sunarak karara itiraz etmişti. Cumhuriyet savcısı dilekçesinde, sanık Emra Yaşar’ın tüm "yağma" suçlarından, sanık Erhan Kurdal’ın ise maktul Halit Ayar ile şikayetçi Mustafa Sinan Nalçacı’ya karşı olan "yağma" suçlarından beraatlerine kararı verilmesi gerektiğini belirtti.

Dilekçede, sanık Erhan Kurdal’ın iki şikayetçiye karşı sanık Emra Yaşar’ın ise şikayetçi Tolga Ozan’a karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından açılan davada, eylemlerinin "yağma" suçunun unsuru sayılmasının hatalı olduğu ve delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmesi gerektiği anlatıldı. Mahkemeye sunulan dilekçede, sanık Emra Yaşar’ın maktule karşı eyleminin ‘nitelikli kasten öldürme’ olarak değil, "kasten öldürme" olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

SANIK AVUKATLARI KARARA İTİRAZ ETTİ

Sanık Emra Yaşar’ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, sanığın öldürme kastı olmadığı ve alkolün etkisi altında arkadaşına ve kendisine saldırıldığı düşüncesi ile bıçak çıkardığı ve yağma suçuna katılmadığı gerekçesiyle üst sınırdan ceza verilmesinin hatalı olduğu belirtildi. Sanık Erhan Kurdal’ın avukatı tarafından sunulan itiraz dilekçesinde ise, sanığın yağma suçunu işlemediği, öldürme suçu işlenirken suça iştirak etmediği, yerde yatan maktulün yaralı olduğunu bilmeden tekme attığı ve öldürme kastı bulunmayan sanık hakkında verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu anlatıldı.

1. CEZE DAİRESİ BAŞVURULARI REDDETTİ

Dilekçeyi değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, istinaf başvurusunu reddetti. Kararda, soruşturma sonuçlarına göre uygun şekilde suç niteliklerinin tayin edildiği ve sanıkların savunmalarının inandırıcı gerekçelerle reddedildiği belirtildi. "Yağma" suçu nedeniyle tekerrür hükümlerinin usulünce uygulandığı ve kurulan hükümlerde isabetsizlik görülmediği anlatıldı. İstinaf nedenlerinin yerinde görülmediğinin anlatıldığı kararda, istinaf başvurularının reddedildiği belirtildi.
Öte yandan sanıkların avukatlarının hapis cezalarının onanmasının ardından Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundukları öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021 KPSS, DGS, YDS, YKS, YÖKDİL, İSG başvuruları ne zaman? 2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu!
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi
İstanbul son dakika elektrik kesintisi olan ilçeler neler? AYEDAŞ, BEDAŞ 25 Mayıs kesinti sorgulama
GÜNDEMAYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul elektrik kesintileri
CANLI | Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
GÜNDEMMHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? 18 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi?
GÜNDEM18 yaş altı müjde: Yasaklar değişti!
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü seyahat izni var mı, toplu taşıma kullanabilir mi?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasakları değişti!
MEB son duyuru: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
YAYILIYOR! Son dakika: Deniz salyası turizm beldesini de vurdu! Sahil boyu...
GÜNDEMYayılıyor! Yalova'ya kadar ulaştı
Bu sene hac nasıl yapılacak? Suudi Arabistan hac kontenjanını açıkladı!
GÜNDEMHac kontenjanı belli oldu!
Market saatleri değişti! Marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Zincir marketler kaçta kapanıyor?
GÜNDEMMarkete gidecekler dikkat, Saatler yine değişti!
DEHŞET! Son dakika: Çocuk parkı kan gölüne döndü! İşte dehşet anları - VİDEO
GÜNDEMÇocuk parkı kan gölüne döndü!