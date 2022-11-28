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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: İstiklal saldırısında firari teröristle ilgili yeni gelişme!
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Beyoğlu'ndaki terör saldırısının firari şüphelisi Hassan'ın kardeşi yakalandı

İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısında yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Soylu, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını duyurdu

Son dakika haberi: İstiklal saldırısında firari teröristle ilgili yeni gelişme!
İstiklal saldırısında firari teröristle ilgili yeni gelişme!
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AA

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın yakalanan kardeşinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA'da yer alan habere göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Fotoğraf: İHA

BAKAN SOYLU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, bu kapsamda devam eden çalışmalarda, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıkladı.

Gözaltına alınan Hassan'ın kardeşi İstanbul'da emniyete getirilirken, buradaki işlemleri devam ediyor.

Fotoğraf: İHA

24 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada 24 şüpheli tutuklanmış, 29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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