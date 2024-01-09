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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması

        İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması

        İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Meral Akşener'in 31 Mart seçimlerinde, 14 Mayıs'taki oy oranının gerisinde kalması durumunda istifa edeceği yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 09:43 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:43
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        İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması
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        İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı, Genel Başkan Meral Akşener hakkında "Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim" şeklinde çıkan sözlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı, dün yapılan İYİ Parti Genel İstişare Kurulu (GİK) toplantısı hakkında bazı basın organlarında çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

        İYİ Parti lideri Akşener'in toplantıda "Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim" dediği iddiaları yalanlanırken, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu iddia, gerçek dışı olup Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Bununla birlikte daha önce farklı il ziyaretlerinde kamuoyuna açıkça ifade ettiği üzere seçimdeki sorumluluğunun kendisine ait olduğu yönündeki ilkesel tutumu dışında ortaya konulan bu iddialar partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Kamuoyunu doğru yönlendirebilmek adına gerçek dışı bu iddialara karşı hassas olunması gerektiğini hatırlatmak isteriz."

        14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçim sonuçlarına göre; İYİ Parti 5 milyon 275 bin oy ve yüzde 9.90 oy oranına ulaşmıştı.

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