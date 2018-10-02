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Son dakika: Akşener'den af eleştirisi

Son dakika... İYİ Parti lideri Meral Akşener, grup toplantısında konuştu. Akşener, Meclis'teki ilk grup toplantısında AK Parti ve MHP'yi eleştirdi. İYİ Parti lideri, "Grubumuz Meclis'in en çalışkan grubu olacak. İYİ Parti Grubu aynı zamanda turnusol kağıdı olacak" dedi

02.10.2018 - 09:44 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP'nin Meclis'e sunduğu af teklifini eleştirdi. Akşener, af teklifinin gündemi oyalamak için verildiğini ileri sürdü

Meclis'teki ilk grup toplantısında konuştu. Akşener'in açıklamaları şöyle: 

"Gazi Meclisimizde başarılarla dolu bir yasama yılı geçireceğimize inanıyorum. Kayı'dan İYİ'ye artık milletin Meclisindeyiz. Burada cesurların sesini asla kısamayacaklar. Yetkileri gasp edilmiş olsa da bu Meclis hala gazi Meclis'tir. Milletimizin emin olmasını isterim ki, İYİ Parti Meclis'in müsamere sahnesine dönüşmesine izin vermeyecek. İYİ Parti Meclis'in sadece ekim aylarında karşılama mangası gibi çalıştırılmasına asla rıza göstermeyecek. Grubumuz Meclis'in en çalışkan grubu olacak. İYİ Parti Grubu aynı zamanda turnusol kağıdı olacak.

Seçimden sonra FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için önerge verdik; AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bunlar artık birbirine mecburdur. Köle-sahip ilişkisidir. Türkiye'yi uçuruma sürükleyen bu ikili af tasarıyla gündemi meşgul ediyor. Uyuşturucu kaçakçılarını, hırsızları, ihale fesatçılarını affedelim diyorlar. Mafya bozuntularını, milliyetçi geçinen parti Türklüğe hakareti de af kapsamına almış. Tekeden süt çıkmaz diye anlatıyordu ya, bilinsin ki saray yancısından da milliyetçi olmaz. Bu af hikayesini getirir de FETÖ'nün kodamanlarının salıverilmesine bağlarsanız dünyayı dar ederiz. Biz bu oyunu bozmaya geldik. 

EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

Beka beka diye oy toplayan bu ikili, ülkemizin bekası için en büyük tehlikedir. Sorumsuzlukları, savurganlıkları ve işbilmezlikleriyle Türk ekonomisinin hali ortada. Bunu biliyorlardı ki baskın seçime gittiler. Ne hırsmış arkadaş. Ülke, millet darda bunlar iktidar hırsında. Ekonomik savaş açtılar diyorlar. Hepsinin dilinde aynı söz vardı; kriz yok, ABD saldırıyor. Bu millet tarihinde kimseye bu kadar kredi açmadı, oturun kıymetini bilin. Tayyip Erdoğan dedi ki, ekonomimizdeki tablonun ABD ile ilgisi yok."

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YORUMLAR 7
  • Misafir 29 dakika önce
    doğru soyluyon
  • Misafir 38 dakika önce
    ağızına sağlık meral akşener hanımefendi...solcu geçinen basınından aydın geçinen insanlarına kadar herkes gerçekleri göz göre göre göstere göstere inkar ederek insanları kandırarak bunlara destek oldular...türkiye var olma savaşı veriyor dediler adam devlet yönetimine akrabalarını doldurdu bu kadro mu kurtaracak ülkeyi abd abd dediler denetimi abd ye verdiler hiçbir dedikleri yaptıklarını tutmuyor neden sessiz hala insanlarımız bu körü körüne destek neden üç kuruş için mi diye düşünmeden edemiyor artık insan... ağızına sağlık meral akşener hanımefendi...solcu geçinen basınından aydın geçinen insanlarına kadar herkes gerçekleri göz göre göre göstere göstere inkar ederek insanları kandırarak bunlara destek oldular...türkiye var olma savaşı veriyor dediler adam devlet yönetimine akrabalarını doldurdu bu kadro mu kurtaracak ülkeyi abd abd dediler denetimi abd ye verdiler hiçbir dedikleri yaptıklarını tutmuyor neden sessiz hala insanlarımız bu körü körüne destek neden üç kuruş için mi diye düşünmeden edemiyor artık insan...
  • Misafir 39 dakika önce
    dogru tespitler artık ülkede narkoz yemiş gibi eleştiri yapabilen yok olsada sesini duyurmuyorlardogru tespitler artık ülkede narkoz yemiş gibi eleştiri yapabilen yok olsada sesini duyurmuyorlar
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