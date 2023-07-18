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        İYİ Parti lideri Akşener'e doğumgünü sürprizi

        İYİ Parti lideri Meral Akşener 67 yaşına girdi. Akşener'in Genel Merkez'e geldiği sırada meşaleler yakıldı, hediyeler verildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 14:21
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        Akşener'e doğumgünü sürprizi
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, doğum günü dolayısıyla partililer tarafından sürpriz kutlama yapıldı.

        67'nci yaşını kutlayan Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelişinde partililer tarafından meşalelerle karşılandı.

        Partililerin alkışları arasında makam aracından inen Akşener'e, çeşitli hediyeler verildi. Akşener, genel merkezde kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını keserek, kutlamaları kabul etti. Akşener, doğum günü sürprizi için partililere teşekkür etti.

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