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Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener Isparta'da: Hacı kadınım, ağzıma alkol değmedi
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İYİ Parti lideri Akşener Isparta'da: Hacı kadınım, ağzıma alkol değmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'da konuşuyor. Akşener, "Isparta'nın gülünü yerle bir ettiniz, sonra temiz alınlarınızla seccadeye gideceğinizi söylüyorsunuz. Hacı kadınım ben, ağzıma alkol değmedi" dedi. Kendisine yönelik iftiralara sert tepki gösteren Akşener, "Eğer bunlara dayanıyorsam, Allah'ım şahittir sizin için. Ben bugün evime dönsem Recep Bey'in karşısında Türkiye'nin en şerefli kadını olurum. Ben sizin için mücadele ediyorum, etmeye devam edeceğim" diye konuştu

Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener Isparta'da: Hacı kadınım, ağzıma alkol değmedi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'da konuştu. Akşener şunları söyledi:

"Sizlerin dertlerini konuşmadan yıllar geçti. Bugün sizler, bizler 14 Mayıs akşamı şayet seçimi kazanırsak işgalciymişiz. Hadi oradan. Bu ülkenin has evlatları nereden işgalci oluyor. Kendinize gelin. Bir tanesi iyice karıştırmış, biz iktidara gelirsek erkek erkeğe evlilik, erkeklerle hayvanların evliliği yasal olacakmış. Bunlar kafayı yemiş. Bütün psikiyatrları bunları tedaviye davet ediyorum. Bunlar birer hezeyan ve ruh hastalığıdır.

"HACI KADINIM, AĞZIMA ALKOL DEĞMEDİ"

Bir başka konu var 14 Mayıs akşamı, sizin iradeniz bizi seçerse bizler şampanyayla kutlayacakmışız, onlar kazanırsa temiz alınları secdeye varacakmış. Sizler gencecik çocukların hakkını yediniz, tarımla uğraşanların emeğini çaldınız. Isparta'nın gülünü yerle bir ettiniz, sonra temiz alınlarınızla seccadeye gideceğinizi söylüyorsunuz. Hacı kadınım ben, ağzıma alkol değmedi be.

Bir yüzükle başlattığınız siyasi hayatınız gemiciklerle sürdüyse, ABD'nin şehirlerinde yüksek binalar yaptıysan haramdır. Ama biz bunlara bakmayacağız. 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İYİ Parti birinci parti, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 13'üncü Cumhurbaşkanımız olacak.

"ESNAF VE TARIM YERE YAPIŞMIŞ"

3 yıldır esnaf geziyorum. Bu dükkanlarda 3 sene boyunca hiçbir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Sadece sizi dinledim. O dertlerimize arkadaşlarımız çareler buldu, kamuoyuyla paylaştık, ağalara dedik ki 'Bunları kullanın'. Bazılarını kullandılar ama çoğuna el sürmediler. Onların müşterisi velinimettir. Esnaf ve tarım ekonominin belkemiğidir. Gezerken gördüm ki ikisi de yere yapışmış.

Diyarbakır'da bana faili meçhulcü, Isparta'ya gelince PKK'lı diyorlar. Ben ikisi de değilim. Ama bunlar ayna gibi kendilerini görüp bizi söylüyorlar. Sayın Recep Bey'in elin sağ elinde Hizbullah var, Gaffar Okkan'ın katillerinin olduğu terör örgütü, sol elinde PKK var, Kandil var, Apo var.

"BENİM İÇİN ÖLÜME EŞ DEĞER"

Türkiye'deki kadınlar hiçbir dönem bu kadar acı yaşamadı. Sürtük olduk, sırtından sopayı karnından sıpayı eksik edilmemesi gereken varlıklar olduk, tacize tecavüze uğradık. Karşınızda duran Meral Akşener, ben dört kardeşin en küçüğüyüm. Köyde doğdum, küçük şehirde büyüdüm. Ben Recep Bey'in iktidarında kocamı aldatmış kadın iftrasıyla karşılaştım. Benim için ölümle eş değerdir. Sonra birisi 'Kınalı yapıncak, birisi 'Torunu gayrimeşru', biri dedi ki söylemeye terbiyem müsaade etmiyor. Eğer bunlara dayanıyorsam, Allah'ım şahittir sizin için. Ben bugün evime dönsem Recep Bey'in karşısında Türkiye'nin en şerefli kadını olurum. Ben sizin için mücadele ediyorum, etmeye devam edeceğim."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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