Akşener TÜSİAD heyetiyle görüştü

İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'ye Yardımcısı Murat Özyeğin ve Yönetim Kurulu Üyelerini eşlik etti.
İYİ Parti heyetinde ise Genel Başkan Meral Akşener'in yanısıra Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak yer aldı.
HÜKÜMET SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ
Görüşmede Akşener, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ekonomiyi olumsuz etkilediğini söyledi. Kısa süre içinde değişen TÜİK başkanlarını örnek gösteren Akşener ve kurmayları ekonomiye dair çözüm önerilerini anlattı.
Görüşmede Akşener ayrıca, 26 Mayıs tarihinde açıkladıkları güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem çalışmasından bazı bölümleri aktardı.
TÜSİAD heyeti de ekonominin son durumuna ilişkin konularda görüşlerini beyan etti, çözüm önerilerini anlattı.
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