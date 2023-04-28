Yine bir kadın cinayeti yürekleri dağladı! İzmir'de bir kadın eşi tarafından öldürüldü! - Son dakika haberler

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AA

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürüldü.

AA'da yer alan habere göre olayda K.K, boşanma aşamasındaki eşi Recibe K'ye silahla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şüpheli ise suç aleti silahla polise teslim oldu. Boşanma aşamasındaki K.K. ile Recibe K'nin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.