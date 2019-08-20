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Son dakika... İzmir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

AA

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında komiser yardımcısı polislerin de teğmenlerin de olduğu öğrenildi

FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, bazı soruşturmalardaki ifadelerde isimleri geçen 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

KOMİSER DE TEĞMEN DE VAR

AA'daki habere göre Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, halen görevde olan komiser yardımcısı, meslekten ihraç edilen teğmen, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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