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        Haberler Gündem Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem

        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem

        Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Muğla'nın yanı sıra İzmir ve çevre illerde de hissedildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.06.2025 - 02:27 Güncelleme: 03.06.2025 - 02:49
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        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
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        Akdeniz'de saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Sarsıntı, Muğla'nın yanı sıra İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

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