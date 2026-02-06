Habertürk
        Son dakika: İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunda çökme meydana geldi

        İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunda çökme meydana geldi

        İzmir'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkisinde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatılırken, jandarma ekipleri bölgede önlem aldı. Ekipler, çöken yolu onarmak için çalışmalara başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:38 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:39
        İzmir'de şiddetli yağıştan yol çöktü!
        İzmir'de dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökme yaşanan Selçuk-Aydın kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        SAĞANAK NEDENİYLE YOL KAPANDI

        AA'daki habere göre; İzmir'de dünden beri etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkisinde çökme meydana geldi.

        YOL ÇİFT TARAFLI ULAŞIMA KAPATILDI

        Çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

        EKİPLER ÖNLEM ALDI

        Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

        ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

        Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.

        "DEPREM OLDU SANDIK"

        Bölgede işletmesi bulunan İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi." dedi.

