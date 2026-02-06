İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunda çökme meydana geldi
İzmir'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkisinde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatılırken, jandarma ekipleri bölgede önlem aldı. Ekipler, çöken yolu onarmak için çalışmalara başladı
SAĞANAK NEDENİYLE YOL KAPANDI
AA'daki habere göre; İzmir'de dünden beri etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkisinde çökme meydana geldi.
YOL ÇİFT TARAFLI ULAŞIMA KAPATILDI
Çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.
EKİPLER ÖNLEM ALDI
Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.
ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.
"DEPREM OLDU SANDIK"
Bölgede işletmesi bulunan İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi." dedi.