İzmir'de dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökme yaşanan Selçuk-Aydın kara yolu ulaşıma kapatıldı.

SAĞANAK NEDENİYLE YOL KAPANDI

AA'daki habere göre; İzmir'de dünden beri etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkisinde çökme meydana geldi.

YOL ÇİFT TARAFLI ULAŞIMA KAPATILDI

Çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

REKLAM

EKİPLER ÖNLEM ALDI

Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.

"DEPREM OLDU SANDIK"

Bölgede işletmesi bulunan İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi." dedi.