Son dakika! İzmir'deki depremden bir acı haber daha! - Haberler

AA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gündür yoğun bakımda olan Mahir Tahirler, yaşam mücadelesini kaybetti.

AA'nın haberine göre, Tahirler'in birlikte yaşadığı annesi Nazmiye Doğrayan da depremde yaşamını yitirmişti.

Mahir Tahirler'in vefatıyla İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükseldi.

Futbolcunun ağabeyi Tayfun Tahirler ise büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Yaşamak için çok mücadele verdi ama olmadı. Bu süreçte yanımızda olanlara teşekkür ederiz." dedi.