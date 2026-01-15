Habertürk
        Son dakika: İzmir haberleri: Polise sahte kimlik gösteren şüphelinin 128 suçtan arandığı ortaya çıktı

        Polise sahte kimlik gösteren şüphelinin 128 suçtan arandığı ortaya çıktı

        İzmir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde, hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile sahte polis kimliği ibraz eden ve 128 ayrı suçtan aranan bir şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından durdurulan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi

        Giriş: 15.01.2026 - 09:35 Güncelleme: 15.01.2026 - 09:35
        İzmir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan bir kişi ile polise sahte polis kimliği ibraz eden ve 128 ayrı suçtan arandığı belirlenen bir başka şüpheli yakalandı.

        İHA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        21 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

        Ekipler tarafından 14 Ocak günü yapılan çalışmalarda durdurulan İ.G. isimli şahsın yapılan sorgusunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

        SUÇ MAKİNESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan aynı gün yapılan bir başka çalışmada ise ekipler M.O. isimli şüpheliyi durdurdu. Şüpheli, görevli polislere sahte polis kimliği ibraz etti. Ekiplerin yaptığı detaylı GBT ve UYAP sorgusunda adeta bir suç makinesi olduğu anlaşıldı. M.O.'nun 120 adet "dolandırıcılık", 3 adet "tehdit" ve 1 adet "güveni kötüye kullanma" suçundan arandığı belirlendi.

        128 AYRI DOSYADAN ARANIYORMUŞ

        Ayrıca bahsi geçen kişinin 2 adet "basit yaralama" suçundan 7 ay 15 gün ve 2 adet "hakaret" suçundan kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunduğu, toplamda 128 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan her 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

