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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış | Son dakika haberleri

        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinden başlayarak büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının 3 kişinin yaktığı piknik ateşinden kaynaklandığını açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.08.2024 - 08:41 Güncelleme: 17.08.2024 - 08:41
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        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı.

        Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.

        Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını şiddetli rüzgara rağmen sürdürüyor.

        Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.

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        Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

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        Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı.

        Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti.

        BAKAN YUMAKLI: YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ 3 KİŞİNİN PİKNİK AMAÇLI YAKMIŞ OLDUKLARI ATEŞTEN

        İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'e gelerek açıklamalarda bulundu.

        Ülke genelindeki yangınlarla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı şunları söyledi:

        "Bugün itibariyle şu ana kadar ülkemizde 72 yangın çıktı. Bunların 45’i kontrol altında, 27’sine müdahale sürüyor. Sabah itibariyle sadece Bolu ve Manisa'daki yangınlar, onların da enerjileri düşürülmüştü. Ancak çok yoğun bir şekilde şiddetli rüzgarın olması buraları tekrar alevlendirdi.

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        Farklı yerlerde de yangınlar çıkmaya başladı. Bolu’da 12.41’de anızdan kaynaklı bir yangın çıktı. Yaklaşık 80 kilometreye varan hızla bir rüzgar sebebiyle çok hızlı yayıldı. Bu yangını başlatanlar gözaltında.

        Yangına 13 helikopter 160 kara aracı, 822 personel sevk ettik. Ayvatlar, Yeniköy, Seferler ve Umurlar Mahallesi tahliye edilmişti. Naldoğan- Göynük yolu trafiğe kapatılmıştı. Enerjisi düşürülmüş vaziyette.

        İzmir, Karşıyaka Yamanlar'da bir yangın haberi aldık. Biz dün gece sabaha kadar bununla ilgili müdahaleleri yapıp artık tamamladık derken bugün saat 10.14’te tamamladık dediğimiz yangına yakın bir yerde bir yangın daha çıktı. Her iki yangın da ormanlık alanda başladı. Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yakmış oldukları ateşten maalesef.

        Birbirine yakın devam eden bu yangınlara, 4 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel sevk ettik. Özellikle Yamanlar mevkisinde konut alanına yakın olması hasebiyle 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. 1 evin de çatısına yangın sirayet etti. Rüzgarın şiddetine göre zaman zaman baskılanıyor. Zaman zaman da alevlenebiliyor. Arkadaşlarımız gerekli tedbirlerini aldılar. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edecek herhangi bir unsur yok.

        Üçüncü yangın İzmir Ödemiş'te Beydağı'nda iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış oldukları yangın. Bunlar da gözaltına alındı. Kararsız bir rüzgar var. Zaman zaman müdahale eden arkadaşlarımızın hayati tehlike atlatmasına sebep olan durumlar olabiliyor. Herhangi bir can kaybı yok. Ekosistemdeki canlılar için üzgünüm. Bu yangına da 3 uçak, 1 helikopter, 10 kara aracı, 63 personel sevk etmiştik. Bunun da enerjisi şu an için düşürülmüş vaziyette.

        Manisa Gördes'teki yangın ise kırsal alanda başlamıştı ve ormana sirayet etmişti. Çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir bilgimiz yok şu an. Yangına 2 helikopter, 2 uçak, 99 kara aracı ve 512 personel sevk etmiştik. Aslında ilk başta enerjisini oldukça düşürmüştük ancak yeniden çıkan şiddetli rüzgar maalesef büyümesine sebep oldu."

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