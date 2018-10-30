Dünyanın en zengin kişisi olan Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, NASDAQ'da yaşanan düşüşten payını alan Amazon hisselerindeki değer kaybı sonrası iki gecede milyarlarca dolar kaybetti.

Cuma günkü seansta 1782 dolardan 1625 dolara düşen hisselerin ardından Jeff Bezos'un kaybı 11 milyar oldu oldu. Pazartesi günkü açılışta da Amazon hisselerindeki kan kaybı sürdü ve 1517 dolara dek inildi.

2 günde yüzde 14'ü bulan düşüş sonrası Bezos da tam 19.2 milyar dolardan oldu. Şirketin bir ara 1 trilyon doları geçen piyasa değeri de ekim ayındaki yüzde 24'lük düşüş sonrası 750 milyar dolara dek geriledi.

Amazon'un yüzde 16'sına sahip olan Jeff Bezos'un bir ara 150 milyar doları geçen serveti de bu kayıplarla 127.6 milyar dolar seviyesine geriledi ancak yine de 94 milyar doları olan Bill Gates ve 82.4 milyar doları olan Warren Buffett'ın önünde dünyanın en zengini unvanı Bezos'ta.

Amazon hisselerinin 2017 yılında yüzde 56, bu yıl da son dönemdeki düşüşe rağmen yüzde 31 artması Bezos'un bir anda bu unvanı elde etmesine yol açmışyı. 2017 eylül ayında 81.5 milyar dolar serveti olan ünlü iş adamı eylül 2018'de servetini 160 milyar dolara taşımayı başarmıştı.

AMAZON HEDEF KÜÇÜLTTÜ

Elektronik ticaret devinin ekstra kayıplarında şirketin 3. çeyrek beklentilerini karşılayamaması ve satışlardaki hayalkırıklığı yatıyor.

Amazon'dan yapılacak açıklamaya göre 4. çeyrekte gelirlerin yüzde 10 ile yüzde 20 büyümesi bekleniyor. Kulağa hoş gelse de Şükran Günü, Black Friday, Noel, yılbaşı gibi tatil dönemini kapsayan ve alışverişin arttığı bir süreçte bu beklenti eskisine göre sönük kalıyor. Amazon, son 3 yılda son çeyrekteki satışlarını yüzde 20 üzerinde arttırmayı başarmıştı.

NASDAQ'ta yaşanan düşüş nedeniyle milyarlarından olan tek zengin Jeff Bezos da değil. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in dün yüzde 5 değer kaybetmesi sonrası kurucular Larry Page ve Sergey Brin'in de servetleri 2'şer milyar dolar eridi. İkili Forbes listesine göre dünyanın en zengin 11. ve 12. kişileri.

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