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Johnson & Johnson'ın koronavirüs aşı çalışmaları durduruldu

Johnson & Johnson, Covid-19 aşısı adayı için klinik denemelerini, denemelerin son aşamada olduğunu açıklamasından sadece haftalar sonra durdurma kararı aldı. Şirket, katılımcılarından birinde açıklanamayan bir hastalıktan sonra çalışmalarını durdurduğunu açıkladı

Son dakika! Johnson & Johnson'ın koronavirüs aşı çalışmaları durduruldu
Bir aşı çalışması daha durduruldu!
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HABERTURK.COM

Johnson & Johnson, koronavirüs aşı çalışmalarını katılımcılarından birinde "açıklanamayan" bir hastalıktan sonra durdurduğunu açıkladı. Johnson & Johnson, Covid-19 aşısı adayı için klinik denemelerini, denemelerin son aşamada olduğunu açıklamasından sadece haftalar sonra durdurma kararı aldı.

NBC News'ta yer alan habere göre, aşı denemelerinde duraklama tamamen beklenmedik bir durum değil. Geçtiğimiz ay Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının son aşamadaki klinik testleri de, bir deneğin aşıya olumsuz tepki vermesi üzerine askıya alınmıştı.

Şirketin pazartesi gecesi yaptığı bir basın açıklamasında, Johnson & Johnson klinik denemelerinin, katılımcılarından birinin açıklanamayan bir hastalık geliştirmesinin ardından düzenleyici standartlara uygun olarak durdurulduğunu söyledi. Katılımcının durumunun ENSEMBLE (Bağımsız Veri Güvenliği İzleme Kurulu) tarafından incelendiği ve değerlendirildiği aktarıldı.

Şirketin açıklamasında "Bu katılımcının mahremiyetine saygı duymalıyız" denildi. "Ayrıca bu katılımcının hastalığı hakkında daha fazla şey öğreniyoruz ve ek bilgileri paylaşmadan önce tüm gerçeklere sahip olmak önemlidir" ifadeleri kullanıldı.

Katılımcının deneysel aşıyı mı aldığı yoksa plasebo kontrol grubunda mı olduğu henüz belli değil.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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