Manş Denizi'nde 31 göçmen hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğunu en az 31 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Manş ve Kuzey Denizi Denizcilik Valiliği arama ve kurtarma operasyonun 3 helikopter ve 3 tekne ile devam ettiğini duyurdu. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bir balıkçı yerel saat 14.00 sıralarında Pas-de-Calais bölgesindeki bir kasaba açıklarında su yüzeyinde göçmenlerin bedenlerini gördü ve ihbarda bulundu.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, liderler telefon görüşmesinde düzensiz göçü ele aldı.

Johnson ve Macron, "ölümcül geçişleri önlemek için ortak çabaları hızlandırmanın aciliyeti ve insanların hayatlarını riske atmaktan sorumlu çeteleri durdurmak için mümkün olan her şeyi yapma" konusunda mutabık kaldı.

Sorunun etkili bir şekilde çözümü için Belçika ve Hollanda'nın yanı sıra kıtadaki diğer ülkelerle yakın çalışmanın önemi üzerinde duran liderler, "trajik can kayıplarının", bu ölümcül geçişleri durdurmak ve suç çetelerinin işlerine darbe vurmak için tüm seçenekleri masada tutmanın hayati önem taşıdığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

MACRON AB'Yİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Elysee tarafından yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Manş Denizindeki insanlık dramına yönelik, "Fransa, Manş’ın mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek" ifadelerini kullanarak olaydan sorumlu olanların bulunacağı ve mahkum edilmeleri için her şeyin yapılacağına dair güvence verdi.

Macron, Avrupalı mevkidaşlarından Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansının (Frontex), birliğin dış sınırlarındaki kaynaklarını derhal güçlendirmelerini talep etti ve göç sorunuyla ilgilenen Avrupalı bakanları acil bir toplantıya çağırdı.

"HÜKÜMETİN BAŞARISIZLIĞI"

Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart ise ölümlerden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı sorumlu tuttu ve Johnson'ın göç durumunun sorumluluğunu üstlenecek "cesaretten" yoksun olduğunu ileri sürdü. Fransız hükümetinin "başarısızlığından" da yakınan Bouchart, daha önce İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı'ndan toplantı talep ettiğini vurguladı.

JOHNSON: FRANSA'YI İKNA ETMEKTE ZORLANDIK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Manş Denizi'ndeki göçmen ölümlerinden dolayı "derin üzüntü duyduğunu" söyleyerek yasa dışı geçişleri engellemek için Fransa ile "daha fazlasını yapmak" istediğini dile getirdi. Johnson kriz toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bazı ortaklarımızı, özellikle Fransızları duruma ayak uydurmaya ikna etmekte zorlandık, ancak tüm ülkelerin karşılaştığı zorlukları anlıyorum ve şimdi istediğimiz birlikte daha fazlasını yapmak" dedi.

Göçmenler yıllardır İngiltere’ye gitme umuduyla Hauts-de-France kıyılarına, Grande-Synthe veya Calais gibi kasabalara akın ediyor. İngiltere’ye göre yılın başından bu yana 22 bin göçmen İngiltere'ye küçük teknelerle ulaşmayı başardı.