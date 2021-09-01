Tahliyelerden sonra Kabil Havalimanı'na inen ilk uçak! 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Katar Havayolları'na ait bir uçak, Taliban örgütünün kontrolüne giren Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirdi.

İsmini vermeyen Katarlı bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, havalimanının faaliyetlerine devamıyla ilgili görüşmeler yapacak teknik ekibi taşıyan bir Katar uçağı, Kabil'e ulaştı.

Afganistan tarafının talebi üzerine görüşmeleri gerçekleştirmek için teknik ekibin Kabil'e gittiğini belirten Katarlı yetkili, havalimanının işletilmesi ve güvenliğiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

AFP (Agence France- Presse) haber ajansı da bir Katar uçağının, Afganistan'ın başkenti Kabil'e indiğini, Kabil Havalimanı'nın işletilmesini görüşmek için kente iniş yaptığını bildirmişti.