Kabine toplanıyor! Enflasyon, emekli ikramiyesi, savaş masada 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplanıyor. Toplantının gündem maddelerini enflasyon, bayram ikramiyesi ve Rusya-Ukrayna savaşı oluşturuyor.

Toplantı saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Kabine toplantısında emeklinin beklediği bayram ikramiyelerine yapılacak zamla ilgili bir karara varılması bekleniyor. Emeklilerin hesabına bayram öncesi yatırılan 1100 liralık ikramiyenin bu yıl artırılıp artırılmayacağı kabinede görüşülecek. Nisan ayı sonunda ödenecek bu yılın ilk bayram ikramiyesi için önerilen zamlı formüller kabinede tüm yönleriyle konuşulacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

TÜİK verilerine göre yüzde 61'e dayanan enflasyonla mücadelenin de Kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Bakanların brifing vereceği toplantıda sahada yapılan denetimler ve zincir marketlerdeki son fiyatlar değerlendirilecek. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar da görüşülecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Toplantının bir diğer gündem maddesini de Rusya-Ukrayna savaşı oluşturuyor. Yürütülen diplomasi trafiği, iki ülke ile ilişkilerin de toplantıda değerlendirilmesi beklenirken, kalıcı ateşkesin sağlanması, insani dramın sonlanması için kararlılık mesajı çıkması bekleniyor.