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Kabine toplanıyor! İşte gündem maddeleri 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündem ile toplanacak. Külliye'deki kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Beştepe'deki toplantı saat 15.00'te başlayacak.

GÜNDEM DIŞ POLİTİKA

Beştepe'deki toplantıda iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu da öncelikli gündem maddesi olarak ele alınacak. Toplantıda, bu konuda önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası görüşülecek.

Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşı, Doğu Akdeniz, Libya, Afganistan'daki son durum da görüşülecek konular arasında.

AÇIK CEZAEVLERİNDE İZİN

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açık cezaevi izinlerinin uzatılmasına ilişkin kararın da bu kabine toplantısında ele alınacağını duyurması ile çok sayıda vatandaşın gözü alınacak kararlara çevrildi.

Bakan Bozdağ, "Geçenlerde AK Parti MYK'da bu konu konuşuldu. Yarın da Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak" demişti.

YÜKSEK ENFLASYON

Kabine'nin gündemindeki bir diğer konu ise enflasyonla mücadele olacak. Fiyat artışları karşında hangi adımların atılacağı toplantıda görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında açıklaması bekleniyor.