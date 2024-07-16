Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Milyonlarca emeklinin gözü de Kabine Toplantısı'nda olacak. Buna göre emekli maaşlarında kök aylığa bir düzenlemenin söz konusu olmayacağı, sadece Hazine desteği verilmesi bekleniyor.

En düşük emekli aylığının da 10 bin TL'den 12 bin TL'ye yükselmesi, düzenlemeden yararlananların sayısının da 1.8 milyon değil, 3 milyon 200 bin kişiye çıkması bekleniyor. Nihai kararın verilmesinin ardından zam oranı ve kapsamı netleşecek.