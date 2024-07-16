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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular | Son dakika haberleri

        Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular

        Kabine bugün saat 15.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Masadaki en önemli gündem maddesi de emekli maaşları olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 16.07.2024 - 09:38
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        Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

        Milyonlarca emeklinin gözü de Kabine Toplantısı'nda olacak. Buna göre emekli maaşlarında kök aylığa bir düzenlemenin söz konusu olmayacağı, sadece Hazine desteği verilmesi bekleniyor.

        En düşük emekli aylığının da 10 bin TL'den 12 bin TL'ye yükselmesi, düzenlemeden yararlananların sayısının da 1.8 milyon değil, 3 milyon 200 bin kişiye çıkması bekleniyor. Nihai kararın verilmesinin ardından zam oranı ve kapsamı netleşecek.

        Toplantıda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonların ve son NATO toplantısının bölgesel değerlendirmelerinin de ele alınması bekleniyor.

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        #emekli maaşları
        #haberler
        #kabine toplantısı
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