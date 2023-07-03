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Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: Kabine toplantısı bugün! Maaş zamları, torba kanun, İsveç...
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Kabine toplantısı bugün! Maaş zamları, torba kanun, İsveç...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda memur ve emekli maaş zamları, İsveç'in NATO üyeliği, torba kanun gibi önemli konular görüşülecek. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor

Son dakika haberi: Kabine toplantısı bugün! Maaş zamları, torba kanun, İsveç...
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerini memur ve emekli maaşları ile torba yasa oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısının saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlaması bekleniyor.

Kurban Bayramı sonrası ilk toplantıda Kabine'yi yoğun bir gündem bekliyor.

MAAŞ ZAMLARI GÜNDEMDE

Gündemde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa var. İsveç'in NATO üyeliği de kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli maaş zammında etkili olacak 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Kabine toplantısında memur ve emekli maaş zamlarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Kabine'nin bir diğer konusu ise İsveç'in NATO üyeliği olacak. ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü İsveç’in NATO'ya üyelik talebi konusunda İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ağırlayacak. İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olarak Türkiye ve İsveç, 6 Temmuz'da Brüksel'de üst düzey bir toplantı yapacak.

İsveç'in NATO üyelik başvurusu, Türkiye ve Macaristan dışında ittifak üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında onaylandı. Türkiye, İsveç'in "terörle mücadele" konusunda yeterince adım atmadığı gerekçesiyle başvuruya şimdiye kadar onay vermedi.

Kabine toplantısında İsveç'in NATO üyeliği de masaya yatırılacak.

TORBA KANUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda yapılan çalışmada, Meclis'e gelmesi beklenen torba kanun teklifinin taslağının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Kabine toplantısında görüşüldükten sonra düzenlemelerin yapılmasıyla torba kanun Meclis'e gönderilecek.

Torba kanunda; en düşük memur maaşının 22 bin lira olması, emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme, kira artışının yüzde 25 ile sınırlandırılması, gençlerin telefon ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti gibi başlıkların yer alması bekleniyor.

OVP DE GÖRÜŞÜLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapması beklenen sunum ile 3 yıllık orta vadeli program da ele alınacak. Programda tasarruf ve mali disiplin vurgusu yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

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