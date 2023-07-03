Kabine toplantısı bugün! Maaş zamları, torba kanun, İsveç...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerini memur ve emekli maaşları ile torba yasa oluşturuyor.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli maaş zammında etkili olacak 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Kabine toplantısında memur ve emekli maaş zamlarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Gündemde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa var. İsveç'in NATO üyeliği de kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Kabine'nin bir diğer konusu ise İsveç'in NATO üyeliği olacak. ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü İsveç’in NATO'ya üyelik talebi konusunda İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ağırlayacak. İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olarak Türkiye ve İsveç, 6 Temmuz'da Brüksel'de üst düzey bir toplantı yapacak.

İsveç'in NATO üyelik başvurusu, Türkiye ve Macaristan dışında ittifak üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında onaylandı. Türkiye, İsveç'in "terörle mücadele" konusunda yeterince adım atmadığı gerekçesiyle başvuruya şimdiye kadar onay vermedi.

Kabine toplantısında İsveç'in NATO üyeliği de masaya yatırılacak.