Kaçak sağlık merkezine operasyon düzenlendi
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaçak sağlık merkezine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
İHA'nın haberine göre, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sağlık hizmeti veren bir adres tespit edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünde görevli personelin de hazır bulunduğu operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda değeri yaklaşık 600 bin lira olan tıbbi malzeme ele geçirildi. İşletme mühürlenirken 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.