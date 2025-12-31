Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kaçak sağlık merkezine operasyon düzenlendi

        Kaçak sağlık merkezine operasyon düzenlendi

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaçak sağlık merkezine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 31.12.2025 - 10:30
        Kaçak sağlık merkezine baskın!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaçak sağlık merkezine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

        İHA'nın haberine göre, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sağlık hizmeti veren bir adres tespit edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünde görevli personelin de hazır bulunduğu operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda değeri yaklaşık 600 bin lira olan tıbbi malzeme ele geçirildi. İşletme mühürlenirken 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
