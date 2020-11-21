Kadın terörist kaçarken yakalandı! 0:00 / 0:00

AA

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım'da 02.00'de Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına gelen ve kendisini Melike Y. olarak tanıtan kadının tavır ve hareketlerinden şüphelendi. Polis ekipleri, pasaportu dikkatle incelediklerinde sahte olabileceğini değerlendirerek kadına parmak izi kontrolü yaptı. Kontrolde çıkan kimlik bilgisi ile pasaporttaki kimlik bilgisi eşleşmeyen şüpheli gözaltına alındı.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VARDI

AA'da yer alan habere göre yapılan detaylı sorguda, kadının, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü ( PKK) üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen 27 yaşındaki Helin D. olduğu belirlendi.

DİKKAT ÇEKMESİN DİYE ÖNCE BREZİLYA

Şüphelinin ifadesinde, sözde örgüt yöneticilerinden gelen talimat doğrultusunda hapse girmemek için birçok örgüt üyesi gibi kendisinin de yurt dışına kaçmaya çalıştığını ve dikkat çekmemek için önce Brezilya’ya, oradan da Avrupa’ya geçmeyi hedeflediğini söylediği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.