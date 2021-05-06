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Son dakika haberler... Firari Thodex kurucusunun kaçıştan sonraki ilk görüntüleri ortaya çıktı

Thodex şirketinin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki ilk görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, halen Arnavutluk polisi tarafından en önemli şüphelilerden biri olarak aranan "kırmızı montlu" şahıs, otelde de Özer'e eşlik ediyor

THODEX FİRARİSİ! Son Dakika: Kaçıştan sonra ilk görüntüler! - Haberler
Kaçıştan sonra ilk görüntüler!
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HABERTURK.COM

Görüntülerde Özer, havalimanından doğruca Tiran’daki otele gidiyor. Kırmızı montlu Arnavut vatandaşı Özer'i havalimanında karşılayarak otele kadar götürüyor.

TRT Haber'in ulaştığı görüntülerde, halen Arnavutluk polisi tarafından en önemli şüphelilerden biri olarak aranan "kırmızı montlu" şahıs, otelde de Özer'e eşlik ediyor. Ayrıca Faruk Fatih Özer'in, otele 3 günlük rezervasyon yaptırdığı da ulaşılan bilgiler arasında.

391 BİN MAĞDUR

700 bin üyesi olduğunu açıklayan Thodex'in sistemini kapatan sahibi Özer'in yaklaşık 391 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edildi. İlk tespitlere göre Thodex’te 150-300 milyon arası bir bakiyeden bahis edilirken şirketin uluslararası istatistik sitelerinde 16 Nisan'da işlem hacimlerinin 1.4 milyar dolarları görmesi kaybolan rakamın çok daha yüksek olabileceği şüphesini doğuruyor. Zira mağdur avukatı Oğuz Evren Kılıç’ın hesaplama ve iddiasına göre bu tutar 2 milyar dolarları buluyor.

SOYLU: 108 MİLYON DOLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilgili birimlerin yaptıkları çalışmalarda şu ana kadar tespit edilen rakamın 108 milyon dolarlık bir portföy olduğuna işaret ederek, bu tutarın muhasebecisinden bilgi işlemcisine kadar gözaltına alınan kişilerin sorguları ve muhasebe bilgileriyle ortaya çıkarıldığını dile getirmişti.

Kaynak: TRT

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