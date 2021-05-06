Kripto para vurguncusu 4 ülkede aranıyor! 0:00 / 0:00

AA

Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da başlatılan soruşturma sürüyor.

AA'da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Özer'in yakalanması için Türk Interpolü devreye girerek kaçabileceği ülke Interpol polislerini uyardı.

Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Arnavutluk'a kaçtığının belirlenmesi üzerine ağırlıklı olarak bu ülkede yürütülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan 5'er kişilik iki ekip de çalışmalara destek veriyor. Ekiplerden biri, Arnavut meslektaşlarıyla, diğer ekip ise Özer'in kaçma ihtimalinin bulunduğu Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'daki meslektaşlarıyla koordineli şekilde hareket ediyor.

Özer'in bağlantılı olduğu kişileri tespit ederek iz süren ekipler, çalışmalarında soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden de yararlanıyor.

391 BİN MAĞDUR

700 bin üyesi olduğunu açıklayan Thodex'in sistemini kapatan sahibi Özer'in yaklaşık 391 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edildi. İlk tespitlere göre Thodex’te 150-300 milyon arası bir bakiyeden bahis edilirken şirketin uluslararası istatistik sitelerinde 16 Nisan'da işlem hacimlerinin 1.4 milyar dolarları görmesi kaybolan rakamın çok daha yüksek olabileceği şüphesini doğuruyor. Zira mağdur avukatı Oğuz Evren Kılıç’ın hesaplama ve iddiasına göre bu tutar 2 milyar dolarları buluyor.

SOYLU: 108 MİLYON DOLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilgili birimlerin yaptıkları çalışmalarda şu ana kadar tespit edilen rakamın 108 milyon dolarlık bir portföy olduğuna işaret ederek, bu tutarın muhasebecisinden bilgi işlemcisine kadar gözaltına alınan kişilerin sorguları ve muhasebe bilgileriyle ortaya çıkarıldığını dile getirmişti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Soruşturma kapsamında, bugüne kadar haklarında yakalama kararı verilen 82 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.