Kadıköy'de 10 katlı binada yangın
Kadıköy Bostancı mahallesi Yazıcı sokakta 10 katlı binada bulunan bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Giriş: 07.08.2025 - 16:35 Güncelleme: 07.08.2025 - 16:42
İtfaiye ekipleri yangına müdahale için olay yerine sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
