Kadıköy'de 10 katlı binada yangın

        Kadıköy Bostancı mahallesi Yazıcı sokakta 10 katlı binada bulunan bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 16:35 Güncelleme: 07.08.2025 - 16:42
        İtfaiye ekipleri yangına müdahale için olay yerine sevk edildi.

        Ayrıntılar geliyor...

