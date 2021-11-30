Kadıköy'de cinayet! Polis memuru görevden alındı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Kadıköy Göztepe’de, dün saat 22.00 sıralarında polis uygulama yaptığı sırada dur ihtarına uymayan bir şüpheli araç kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde önü kesilerek durdurulan araçtan çıkan E.Ç. (15) yaya olarak kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre araçta bulunan Ç.K. adlı kişi yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulundu. O esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu Ç.K. vurularak, olay yerinde hayatını kaybetti.

FİRARİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Firari şüpheli E.Ç. (15) paket uyuşturucu madde ile birlikte polis tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 fişek halinde uyuşturucu madde ve 1 adet telsiz ele geçirildi.

POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli, İstanbul Valiliği tarafından idari tahkikat başlatılarak ilgili Polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 29.11.2021 Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy İlçemiz Göztepe Mahallesinde uygulama yapan ekibimizin “DUR” ihtarına uymayan şüpheli bir araç takibe alınmıştır.

Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde önü kesilmek suretiyle durdurulan araçta bulunanlardan E.Ç. isimli şüpheli şahıs yaya olarak firar etmiştir.

Sürücü Ç.K. adlı şahıs yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

Firari şüpheli E.Ç. (15) paket uyuşturucu madde ile birlikte ekiplerimizce yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada (2) fişek halinde uyuşturucu madde ve (1) adet telsiz ele geçirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli, Valiliğimizce idari tahkikat başlatılarak ilgili Polis Memuru görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.