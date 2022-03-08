Kadın doktora saldırıda iddianame düzenlendi! 0:00 / 0:00

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Son dakika... Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Yenimahalle Semt Polikliniği'nde görevli Doktor Ebru Ergin Bakar’ın Feray Y. tarafından darbedilmesiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İHA'nın haberine göre korkunç olayda şüpheli Feray Y.’nin ifadesinin alınmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

SAVCININ TESPİTİ DE İDDİANAMEDE

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından ise iddianame düzenlendi. İddianamede Feray Y.’nin ‘kamu görevlisini kasten yaralama’ suçunu işlediği ve istenen cezanın üst sınırda verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca cezanın, ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’ kapsamında yarı oranda artırılması da istendi.

'CEZA ERTELENEMEYECEK'

İddianamede Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz’ın sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin tespitleri de yer aldı. Sağlık hizmetinin temel bir insani hak olduğunu söyleten Poyraz, sağlık çalışanlarının bu hizmeti sunarken onur, şeref ve saygınlıklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Saldırıya uğrayan Nöroloji Uzmanı Doktor Ebru Ergin Bakar

Ayrıca sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara verilecek cezada yarı oranda artırım yapılacağını ifade eden Poyraz, bununla birlikte hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmayacağını vurguladı.