Kadın hasta, "Kilo ver" diyen doktoru bıçakladı! 0:00 / 0:00

DHA

Diyarbakır'da, şizofreni hastası olduğu öne sürülen 39 yaşında H.E., muayene olmak için Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti.

KİLO VERMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

DHA'da yer alan habere göre Dr. Aziz Tanelçi, muayene ettiği H.E.´ye kronik rahatsızlığını hatırlatıp kilo vermesi gerektiğini söyledi. Sinirlenen H.E., Dr. Tanelçi'ye bıçakla saldırdı.

KOLUNDAN VE OMZUNDAN YARALADI

Dr. Aziz Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralandı. H.E. ayrıca sedye ve koltukları bıçaklayarak parçaladı. Diğer görevliler tarafından uzaklaştırılan H.E., polis tarafından gözaltına alındı.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Diyarbakır Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde işlemleri tamamlanan H.E. dün gece adliyeye sevk edildi.

Savcıya ifade veren H.E., psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ve uzun süredir ilaç kullandığı iddiaları üzerine Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi´ne sevk edildi.

DOKTORUN SAĞLIK DURUMU İYİ

H.E.´ye hastanede 20 günlük tedavinin uygulanacağı ve verilecek rapor doğrultusunda tekrar savcılığa çıkarılacağı belirtildi.

Dr. Aziz Tanelçi'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.