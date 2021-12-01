Kadın yolda yürüyordu! Akılalmaz dehşet! 0:00 / 0:00

İHA

İzmir Konak'ta, 29 Kasım Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, Alsancak Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'nda insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre bir mağazada çalışan ve iş yerine gittiği öğrenilen Tuğba S. (26), karşıdan gelen ve hiç tanımadığı yabancı uyruklu İbrahim Talep (34) tarafından yumruklu saldırıya maruz kaldı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YÜRÜYÜP GİTTİ

İHA'da yer alan habere göre neye uğradığını şaşıran kadın, aldığı yumruk darbesinin etkisiyle yere düşerken, saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Baygınlık geçiren kadını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

UYUŞTURUCU MADDENİN ETKİSİNDEYMİŞ

Yumruklu saldırıya maruz kalan Tuğba S., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

Tedavisinin ardından taburcu olan talihsiz kadın, polis merkezine giderek İbrahim Talep’den şikayetçi olurken, bir vatandaşın takip ederek yakalattığı İbrahim Talep gözaltına alınarak yakalandı. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Talep, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SALDIRGANI 3 KM TAKİP ETTİ

Yaşanılan olayda saldırgan İbrahim Talep’i takip ederek polise teslim eden Süleyman Ülke, cadde üzerinde karşıya geçerken bir ses duyduğunu ve ardından bir kadının yerde yattığını gördüğünü söyleyerek, “Ben oraya giderken kadına yardım etmek için başına birkaç kişi geldi. Kadın baygın bir haldeydi. Sonra bir zabıta memuru gelip saldırganın kahverengi montlu biri olduğunu söyledi.

"SALDIRGANI YAKALATMAK SEVİNDİRDİ"

Ben de saldırganı polise teslim etmek amacıyla peşine düştüm. Belirli bir yere kadar bisikletle gittim, yaklaşık 2.5-3 kilometre mesafe takip ettim. Polis bulamayınca kaldırımda trafik polisini gördüm ve ona söyledim. Daha sonra buraya geri döndüğümde saldırıya uğrayan kadının komşum olduğunu öğrendim. Bu beni daha da üzdü; ama saldırganı yakalatmak sevindirdi” dedi.

"İŞİNE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRUYOR"

Ülke, böyle saldırıların kimsenin yanına kâr kalmaması gerektiğini belirterek, “Benim eşim de her sabah işe gidiyor, kızım da okuluna gidiyor. Onların da başına gelebilirdi. Kadın işine gelirken saldırıya uğruyor, saldırgan dengesiz biri ama dengesiz de olsa yakalayıp gitmesine izin verilmemesi ve polise teslim edilmesi lazım” diye konuştu.