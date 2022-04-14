Kadınların görüntüsünü gizlice çekiyordu! Bir vaka daha!

Son dakika haberler... İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların gizlice ve rızaları dışında çekilmiş videolarını kendi sosyal medya hesabında paylaşan kişinin yakalanması için çalışma yürüttü.
ŞÜPHELİ PAKİSTANLI ÇIKTI
AA'da yer alan son dakika haberine göre yapılan incelemede videoların yayımlandığı sosyal medya hesabının Pakistan uyruklu Cüneyt R. tarafından kullanıldığı tespit edildi.
POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI
Eyüpsultan'da yaşadığı belirlenen şüpheli, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
"Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Cüneyt R. hakkındaki tahkikatın sürdüğü bildirildi.
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