Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 56 ilin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Mali Şube müdürlükleri “Kafes operasyonu” düzenledi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı operasyonlarda 367 şüpheli için yakalama kararı verildi. Şu ana kadar da 150 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir çalışmaya imza attı.

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ESNAF DESTEK PAKETİ

Baskınla sonuçlanan sürecin, 6 Mart ile 12 Haziran 2020 tarihleri arasındaki Covid-19 salgını kapsamında ‘Esnaf Destek Paketi” ile ilgili bir kamu bankasında yaşanan usulsüzlükle ilgili olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, esnaf için 25 bin liralık kredi ve 25 bin liralık kredi kartı kullandırılmasıyla ilgili alınan karar sonrasında; bazı şüpheliler, usulsüzlüklerle esnaf olmayan kişilerin de bu paketten yararlanmasını sağladı.

SAHTE VERGİ KAYDI

Polisin yaptığı çalışmayla belirlenen şüphelilerin, geçmişe dönük vergi kaydı oluşturduğu esnaf olmayan bu kişileri vergi mükellefi gibi gösterdiği anlaşıldı. Şüphelilerin vergi kaydı çıkaran kişileri esnaf olarak gösterdiği ve bankadan kredi almalarını sağladığı öğrenildi. Bu işlem için kredi alan kişilerin şüphelilere komisyon ödediği tespit edildi.